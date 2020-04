Kalayci bittet Bundeswehr um Schutzmasken-Transport

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will die Bundeswehr zum Transport von Schutzmasken von China nach Deutschland einsetzen.

Derzeit wartet der Berliner Senat auf die Lieferung von 400 000 bestellten Schutzmasken aus Asien. Doch eine erste Charge von 200 000 Masken ist nach Senatsangaben auf dem Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok verschwunden. Der Grund war am Samstag unbekannt, der Senat forsche nach, hieß es. Die Masken waren für die Berliner Polizei bestimmt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Freitag mitgeteilt, die Masken seien auf Betreiben der USA «konfisziert» worden. Das Portal t-online.de zitierte einen hohen US-Regierungsbeamten hingegen mit der Aussage, die Vorwürfe aus Berlin seien «komplett falsch».

