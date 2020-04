Viele Verstöße gegen Corona-Verordnung

Die Berliner Polizei verzeichnet weiterhin zahlreiche Verstöße gegen die Verordnung des Senats zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung.

Während einer 24-stündigen Kontrolle von Freitagmorgen (04. April 2020) bis zum Samstagmorgen notierten die Beamten in der gesamten Stadt 30 Strafanzeigen und 79 Ordnungswidrigkeiten, wie eine Sprecherin mitteilte. «Es war die gesamte Bandbreite dabei.»

Positiv: Keine «Coronapartys» oder geöffnete Bars

Illegal geöffnete Lokale mussten jedoch nicht geschlossen werden, es habe auch keine sogenannten «Coronapartys» von feiernden Jugendlichen gegeben. Insgesamt wurden demnach 111 Menschen im Freien und 30 Objekte kontrolliert. Rund 290 Polizisten waren am Freitag bis 18 Uhr im Einsatz, am Abend sowie in der Nacht waren es 150 Beamte.