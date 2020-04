Pause im Amateur-Fußball: Regionalverbände prüfen Auswege

Die 21 Landesverbände im Deutschen Fußball-Bund (DFB) und deren Regionalverbände bereiten sich auf mögliche Szenarien der Fortsetzung oder des Saisonabbruchs vor. Am Freitagvormittag wurde in einer gemeinsamen Erklärung die Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes ab den Fußball-Regionalligen «bis auf Weiteres» verkündet.

Darüber hinaus arbeiten die Regionalverbände an den Statuten, um möglichst flexibel auf veränderte Situationen reagieren zu können. So hat der Sächsische Fußball-Verband ein Gremium gebildet, das die entsprechenden Änderungen in die SFV-Spielordnung einarbeiten wird, die dann in einem Umlaufverfahren vom SFV-Vorstand beschlossen werden müssen.