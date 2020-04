20 Tote nach Coronavirus-Infektion in Berlin: 3223 Fälle

In Berlin sind bislang 20 Menschen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der positiv auf Sars-CoV-2 Getesteten stieg bis Donnerstag (Stand: 16.15 Uhr) um 230 auf insgesamt 3223 Fälle, wie die Gesundheitsverwaltung des Senats mitteilte. Von den 20 Gestorbenen seien 12 Patienten über 80 Jahre alt gewesen, teilte die Verwaltung weiter mit. Fünf weitere Patienten waren demnach über 60, die anderen drei zwischen 40 und 60 Jahre alt.

Im Krankenhaus behandelt wurden laut Statistik am Donnerstag 458 an Covid-19 erkrankte Patienten, etwas weniger als am Vortag (479). Dagegen stieg die Zahl der Patienten auf der Intensivstation um zwölf Fälle auf 116. Am stärksten betroffen war nach wie vor der Bezirk Mitte mit 497 Fällen, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 407 Infizierten. 1564 Menschen gelten mittlerweile als genesen.