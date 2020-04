«#nothilfeberlin»: Stadtmission verteilt Nothilfepäckchen

Mit täglich bis zu 2000 Nothilfepäckchen will die Berliner Stadtmission obdachlosen Menschen durch die Corona-Krise helfen.

Dazu sei die Aktion «#nothilfeberlin» ins Leben gerufen worden, teilte die Stadtmission am Donnerstag (02. April 2020) mit. In der «Packstation 1» in der Cafeteria des Jugendgästehauses packen den Angaben zufolge acht Ehrenamtliche unter Anleitung eines Verantwortlichen die Päckchen, die dann an elf Standorten in der Stadt verteilt werden. Ein Notpäckchen enthält den Angaben nach zwei Sandwiches, Obst, einen halben Liter Wasser und ein Müsliriegel.