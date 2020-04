Leiter des Krankenhausprojekts in Messehalle: Es gibt mehrere Engpässe

Zu den Engpässen zählt aus Broemmes Sicht unter anderem das Pflegepersonal. «Wir brauchen die Leute ja noch nicht heute, aber wir fangen heute an mit dem Rekrutieren», sagte er. «Wer sich also melden möchte und meint, er könne das tun, ist willkommen.» Ein Problem sei natürlich, dass es in der Branche ohnehin einen Pflegenotstand gebe. Außerdem fehlt es Broemme zufolge auch an medizinischen Geräten. «Und wir brauchen die schnell», sagte der Projektleiter. «Ich muss unheimlich viel Druck machen.» Seine Hauptaufgabe sei zusammenzuführen, zu koordinieren und Druck zu machen, ohne Hektik zu verbreiten.