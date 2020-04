Auto durch Brand in Falkenberg zerstört

Bei einem nächtlichen Brand in Falkenberg ist ein Auto zerstört worden.

Der Wagen fing aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Mittwochmorgen (01. März 2020) in der Johann-Jacob-Engel-Straße Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Flammen hätten auf ein zweites Fahrzeug übergegriffen und dieses beschädigt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt worden sei niemand.

In Berlin werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Zuletzt brannten ein Auto in Moabit und ein Lastwagen in Mitte.