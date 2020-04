Fitzek: Corona-Krise auch als Thriller-Autor unvorstellbar

Den Schriftsteller Sebastian Fitzek (48) erinnert die Coronavirus-Krise an Horrorszenarien aus seinen Büchern. «Es ist ganz schrecklich. Hinter den Todeszahlen stecken Schicksale und Familien», sagte Fitzek («Das Geschenk») der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Welches Leid die Menschen auf der ganzen Welt momentan erfahren, das vermag man sich selbst als Thriller-Autor nicht vorzustellen.»

Der Berliner, der regelmäßig die Bestsellerlisten anführt, schrieb 2013 in seinem Verschwörungsroman «Noah» über ein tödliches Virus, das eine schwere Grippe-Epidemie nach sich zieht. Die derzeitige Krise inspiriere ihn allerdings nicht zu einem ähnlichen Stoff.

«Für mich ist es ganz wichtig, dass die ausweglose Situation, in der die Charaktere in meinen Büchern stecken, die Ausnahme ist und nicht die Regel. Und schon gar nicht die Realität», erklärte Fitzek weiter. «Jetzt stecken wir tatsächlich in einer existenziellen Krise. Das taugt nicht zur Unterhaltung. Ich bleibe lieber bei der Fiktion.»