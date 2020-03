Neue Umfrage zum deutschen Radiomarkt

Neue Daten zur Nutzung des Hörfunks in Deutschland werden am heutigen Mittwoch in Frankfurt veröffentlicht. Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hat für ihre repräsentative Untersuchung bundesweit fast 70 000 Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren Lieblingssendern gefragt.

Bei der vorherigen Umfrage im Juli hatten die öffentlich-rechtlichen Sender trotz Verlusten ihre Spitzenposition auf dem deutschen Radiomarkt behauptet. Danach erreichten die ARD-Programme an einem Werktag durchschnittlich 36,7 Millionen Menschen. Die privaten Radiosender kamen nach leichten Zugewinnen auf 30,3 Millionen Hörer.

In der agma sind mehr als 200 Unternehmen der Medien- und Werbewirtschaft zusammengeschlossen. Zweimal im Jahr ermittelt der Verbund in seiner Media-Analyse die Reichweiten der Hörfunkwellen. Die Ergebnisse sind für die Sender unter anderem wichtig zur Festlegung der Preise für Werbespots. Die Daten sagen außerdem etwas über die Akzeptanz bei der Hörerschaft aus.