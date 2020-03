Notparlament in Corona-Zeiten: Experten regen Verfassungsänderung an

In die Debatte um ein Berliner Notparlament in Corona-Zeiten kommt womöglich Bewegung.

In einem Gutachten stellt der wissenschaftliche Dienst des Abgeordnetenhauses klar, dass die Verfassung geändert werden muss, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments auch dann sicherzustellen, wenn viele Mitglieder an dem Coronavirus erkranken sollten.

Konkret schlagen die Juristen in ihrer Ausarbeitung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, die Streichung von Artikel 43, Absatz 1 der Landesverfassung vor. Dort steht, dass «mehr als die Hälfte» der Abgeordneten im Plenum anwesend sein muss, damit die Abstimmungen und Beschlüsse dort gültig sind. Dann könnten in der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses Regelungen getroffen werden, ab wann das hohe Haus beschlussfähig ist. Das könnte etwa gelten, wenn mehr als ein Viertel der Abgeordneten anwesend ist - so ist es jetzt zeitlich befristet im Bundestag, geplant zudem im Brandenburger Landtag.