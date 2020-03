Corona-Krankenhaus: Umbau von Messehalle soll Mittwoch beginnen

Der Umbau einer Berliner Messehalle in ein Covid-19-Behandlungszentrum soll an diesem Mittwoch beginnen. Das sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit der Deutschen Presse-Agentur am 30. März 2020.

Zurück Weiter © dpa 26.03.2020, Berlin: "Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße" steht auf einem Schild vor Halle 26 auf dem Gelände der Messe Berlin.

© dpa 23.03.2020, Berlin: Die Messehalle 26c der Messe Berlin unter dem Funkturm. In einer der Hallen 26 soll ein Behelfskrankenhaus zur Behandlung von Kranken im Rahmen der Coronakrise eingerichtet werden.

Demnach plant Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwochmittag (01. April 2020) eine Ortsbegehung mit Projektleiter Albrecht Broemme. Dem Sprecher zufolge handelt es sich um den offiziellen Startschuss für das Projekt.

Das Behandlungszentrum mit bis zu 1000 Betten ist als Ergänzung gedacht, falls die Berliner Krankenhäuser ausgelastet sind. Schwer erkrankte Patienten sollen weiter in Kliniken intensivmedizinisch versorgt werden. Kalayci sagte am Sonntagabend im RBB, sie rechne damit, dass das Zentrum in der Jafféstraße im April oder Mai eröffnet werden könne.

