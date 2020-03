Müller: Lockerung der Beschränkungen derzeit kein Thema

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise noch nicht für angezeigt.

«Es ist zu früh, etwas anzukündigen», sagte der SPD-Politiker im Interview der «Berliner Zeitung». «Aber wir besprechen das jetzt schon mit Gewerkschaftern, Unternehmern und Medizinern.» Er sei fest überzeugt, so Müller: «Es gibt keinen Stichtag, an dem alles wieder ist wie zuvor. Wir werden den Alltag schrittweise wieder hochfahren. Und wir werden auch danach mit Regeln leben müssen - zum Beispiel in Büros, Unternehmen und Verwaltungen, wo viele Menschen zusammenarbeiten.»