Kitas und Schulen zu: Mehr Gewalt gegen Kinder zu Hause

Die Berliner Gewaltschutzambulanz befürchtet durch die Coronakrise einen starken Anstieg von Kindesmisshandlungen. «Die soziale Kontrolle ist derzeit nicht da - der Bereich, wo sonst Verletzungen von Kinder auffallen, also in Schulen, Kitas oder bei Tagesmüttern, ist ja gerade weggefallen», sagte die Vizechefin der Ambulanz, Saskia Etzold, der Deutschen Presse-Agentur. Schulen und Kindereinrichtungen wurden geschlossen, um eine Ausbreitung des gefährlichen Virus einzudämmen.

Aus ihren Erfahrungen könne man das mit langen Ferien vergleichen, so die Ärztin. «Nach dem Ende müssen wir uns jedes Mal um sprunghaft mehr Fälle von Kindesmisshandlung kümmern.» 2019 wurden 70 solcher Fälle dokumentiert. Insgesamt wurden in der Ambulanz im vergangenen Jahr 1540 Gewalttaten, also auch von Gewalt unter Erwachsenen, erfasst.