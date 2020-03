Nachwuchs unter Wasser: Haidame bringt Zehnlinge zur Welt

Im Berliner Aquarium Sea Life gibt es Nachwuchs: Hai-Dame Daisy hat gleich zehn Babys bekommen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Die Zehnlinge seien bereits am 1. März zur Welt gekommen. «Zehn Babys auf einmal. Das ist bei Haien nicht ganz ungewöhnlich», sagte Chef-Aquarist Martin Hansel. Die 30 Zentimeter kleinen Minihaie werden demnach in einem eigenen Becken aufgezogen und voraussichtlich im Sommer umgesetzt, damit die Besucher sie wachsen sehen können. Sorgen, dass Daisy ihren Nachwuchs vermisse, müsse man sich aber nicht. In der Natur seien Haibabys nach der Geburt direkt selbstständig und auf sich selbst gestellt.

Die etwa 15 Jahre alte Glatthaidame Daisy hat bereits zum dritten Mal Nachwuchs bekommen. 2017 und 2015 brachte sie jeweils sechs und acht Babys zu Welt. Für Besucher ist das Sea Life als Präventivmaßnahme gegen Corona derzeit geschlossen.