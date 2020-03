Schwimmer mit Jahreskarte erhalten Gutscheine

Wer eine Jahreskarte bei den Berliner Bäder-Betrieben (BBB) hat, kann wegen der Corona-Krise einen Gutschein erhalten.

Der Wert der Gutscheine für die Jahreskarte soll sich an den Tagen bemessen, an denen die Berliner Bäder geschlossen sind. Mit dem Gutschein könne man etwa die Jahreskarte verlängern oder andere Produkte der Bäder-Betriebe kaufen, hieß es.

