Silke Gebel: Wir haben es mit einem tödlichen Feind zu tun

Berlin steht nach Einschätzung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Silke Gebel vor einer Bewährungsprobe.

«Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir es mit einem unsichtbaren, tödlichen Feind zu tun», sagte Gebel am Donnerstag (26. März 2020) bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. Er mache weder vor Alt oder Jung, Arm oder Reich Halt. «Das Erschreckende am Coronavirus ist seine Unsichtbarkeit», so die Grünen-Politikerin. «Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, was auf sie zukommt.»