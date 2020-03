Scheeres zufrieden: Länder wenden Abi-Chaos ab

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres ist erleichtert über die Verständigung der Länder auf eine gemeinsame Linie bei den Abi-Prüfungen. «Wir freuen uns, dass die Kultusministerkonferenz sich auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt hat. Das war genau das, was wir wollten», erklärte die SPD- Politikerin am Mittwoch. «Gemeinsam mit der KMK haben wir die möglichen Szenarien im Blick und regeln die Anerkennung der Abschlüsse. Keine Schülerin, kein Schüler soll Nachteile erfahren.»

Zuvor verständigten sich die Kultusminister der Länder in einer Schaltkonferenz darauf, dass die Schulabschlussprüfungen nach derzeitigem Stand trotz Corona-Krise doch in ganz Deutschland stattfinden sollen. Zunächst hatte Schleswig-Holstein angekündigt, die Prüfungen abzusagen, machte nun aber einen Rückzieher.

«Zum heutigen Zeitpunkt stellen die Länder fest, dass eine Absage von Prüfungen nicht notwendig ist», heißt es in einem gemeinsamen Beschluss. Über das weitere Vorgehen würden sich die Bundesländer eng in der Kultusministerkonferenz (KMK) abstimmen. Je nach Dauer der Corona-Krise ist das letzte Wort hier also noch nicht gesprochen.