Abgeordnetenhaus-Ausschuss gibt Corona-Hilfe-Millionen frei

Die vom Berliner Senat angekündigten Millionenhilfen für mittlere und kleinere Unternehmen in der Coronakrise können nun fließen. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses gab am Mittwoch bis zu 600 Millionen Euro für zwei Soforthilfe-Programme frei, wie Abgeordnete mitteilten.

Die Hälfte des Geldes steht für kleine Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten, Freiberufler und sogenannte Solo-Selbstständige zur Verfügung, von denen viele in ihrer Existenz bedroht sind. Sie können zur Bewältigung der schlimmsten Härten Zuschüsse von bis zu 5000 Euro bei der Investitionsbank des Landes (IBB) beantragen - und zwar ab Freitag. Je nach Dauer der Krise sollen Anträge auch in Zukunft erneut gestellt werden können - frühestens in drei Monaten.