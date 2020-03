Handball-EHF-Pokal: Endrunde auf Ende August verschoben

Die Europäische Handball-Föderation hat im Zuge der Coronavirus-Krise die Endrunde im EHF-Pokal in Berlin verschoben. Statt am 23. und 24. Mai soll das Final Four nun am 29. und 30. August stattfinden. Das teilte die EHF am Mittwoch mit.

Wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie ruht der europäische Spielbetrieb zunächst bis Ende Mai. Vom 1. Juni an sollen dann wieder Europapokal-Spiele stattfinden. Im EHF-Pokal fehlen noch zwei Spieltage bis zum Abschluss der Gruppenphase.

Nach vier Spielen in der Zwischenrundengruppe D liegen die Füchse Berlin mit fünf Punkten auf dem ersten Rang und wären damit als Gastgeber direkt für das Final Four qualifiziert.