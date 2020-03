Klinikbeschäftigte fordern ausreichend Schutzkleidung

Beschäftigte von Charité und Vivantes haben in einem offenen Brief an ihre Klinikleitungen, den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) dringend Unterstützung gefordert. Unter anderem verlangen sie ausreichend Schutzkleidung. «Das Land Berlin muss einen Weg finden, Masken, Schutzkittel, Schutzbrillen, Handschuhe und Desinfektionsmittel zu produzieren - SOFORT!!», heißt es in dem Schreiben. Es sei bereits absehbar, dass die vorhandenen Bestände nicht ausreichen werden.

Außerdem fordern die Mitarbeiter mehr Personal für die Krankenversorgung und eine neue Organisation der Reinigung auf den Stationen. «Wer krank ist, geht nicht arbeiten. Quarantäne muss auch für Krankenhausbeschäftigte gelten», lautet eine weitere Forderung. Vivantes und Charité sind landeseigene Unternehmen.