Offener Brief der Ärzte: Schutzausrüstung fehlt weiterhin

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hat ein Maßnahmenpaket zur Schadensbegrenzung in der Coronakrise gefordert.

Nötig seien mehr Schutzausrüstung, ein Ausbau spezieller Versorgungsstrukturen für Infizierte sowie ein finanzieller Ausgleich für das Verschieben nicht dringlicher Eingriffe, schreibt die KV in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).