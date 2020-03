Müller: Berlin will Corona-Patienten aus Italien aufnehmen

Berlin will so wie andere Bundesländer schwer kranke Corona-Patienten aus Italien zur Behandlung aufnehmen.

Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstagabend (24. März 2020) an. «Solidarität macht nicht an der Stadtgrenze halt», sagte Müller in der rbb-Talksendung «Wir müssen reden!». «Wir wollen helfen und Patienten aus Italien aufnehmen. Darüber habe ich heute mit dem Charité-Chef gesprochen.»