Polizei überwacht Kontaktsperren mit Hubschrauber

Am frühen Dienstagabend (24. März 2020) überflogen Polizisten den Gleisdreieck-Park , die Hasenheide in Neukölln und den Volkspark Friedrichshain . Mehrere Hinweise zu vollen Parks seien eingegangen, schrieb die Polizei auf Twitter. Auch Polizeistreifen zu Fuß hätten sich in den Parks sowie am Alexanderplatz umgesehen. Das Ergebnis: «Viele Menschen mit Abstand, nur wenige ohne.»