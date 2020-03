Coronavirus: Einschränkungen nach Ostern wohl nicht vorbei

Die Coronakrise wird nach Einschätzung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) nicht schon bald wieder vorbei sein - und wohl auch nach Ostern mit Einschränkungen im Alltag verbunden sein.

«Wir müssen damit rechnen, dass es auch länger gehen kann», sagte Müller am Dienstagabend (24. März 2020) in der rbb-Talksendung «Wir müssen reden!».

