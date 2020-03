Kontaktbeschränkungen: Polizei geht gegen Verstöße vor

In der Nacht zu Dienstag (24. März 2020) waren es zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem gab es am Dienstag tagsüber und in der Nacht insgesamt 70 Strafanzeigen vor allem gegen Besitzer von Imbissen und Bäckereien, die Menschen in ihren Räumen essen ließen. 44 Läden wurden geschlossen.