Behörden stoppen Umzug von Flüchtlingen in neue Unterkunft

In der Gerlinger Straße leben nach Angaben der Sozialverwaltung derzeit noch 216 geflüchtete Menschen. 170 davon - vorwiegend Familien - sollten in diesen Tagen in eine neue Unterkunft in der Haarlemer Straße ebenfalls im Bezirk Neukölln umziehen. Dort hätte sich laut Verwaltung an ihren Sozialbeziehungen wenig geändert, Kinder hätten dieselben Kitas und Schulen wie bisher besuchen können. Der Flüchtlingsrat protestierte am Montag gegen die Umzugspläne und erklärte, sie seien angesichts der aktuellen Situation nicht zu verantworten.