Berlin in Corona-Zeiten: Wie läuft der neue Alltag?

Die beiden Studentinnen Katha und Vera haben einen Zettel an einen Straßenbau in Friedenau geheftet. Sie bieten an, für Ältere in der Nachbarschaft in die Apotheke zu gehen, Post abzugeben oder einzukaufen - «damit Sie sicher zuhause bleiben können». Die aufgedruckten Telefonnummern sind schon alle weg.