Bisher fünf Corona-Fälle in Berliner Flüchtlingsunterkünften

In den rund 80 Berliner Flüchtlingsunterkünften haben sich bisher mindestens fünf Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt.

Es handele sich um einen Mitarbeiter und vier Bewohner, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach einem ersten Fall mit zwei Infektionen in einer Unterkunft in Charlottenburg-Wilmersdorf seien vor rund zwei Wochen etwa 100 Bewohner unter Quarantäne gestellt worden. Diese laufe am Dienstag aus, weitere Ansteckungen seien nicht festgestellt worden.