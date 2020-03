Auto brennt auf Supermarktgelände in Schöneberg

Bei einem nächtlichen Brand auf einem Supermarkt-Parkplatz in Berlin-Schöneberg ist ein Auto zerstört worden. Der Wagen fing am frühen Montagmorgen kurz vor 2 Uhr auf dem Supermarktgelände am Vorarlberger Damm Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge meist durch Brandstiftungen zerstört oder beschädigt, am vergangenen Freitag ein Wagen in Tegel.