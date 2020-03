Polizei und Ordnungskräfte in Berlin kontrollieren weiter

Die Einhaltung der neuen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern sollen in Berlin von Polizei und Ordnungskräften kontrolliert werden.

Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag in der rbb-«Abendschau» an. Die übergroße Zahl der Berlinnerinnen und Berliner wisse, worum es im Kampf gegen den Coronavirus gehe, sagte Müller. «Die Menschen haben es zum großen Teil verstanden.» Polizei und Ordnungskräfte würden aber weiter kontrollieren. «Wir müssen und werden eingreifen, wo Leute glauben, es sei alles ein großer Spaß.»