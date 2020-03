Evangelischer Friedhofsverband schließt 46 Friedhöfe

Der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte (EVFBS) schließt ab Montag seine 46 Friedhöfe, um die weitere Verbreitung des Coronavirus einzuschränken.

«Wir sehen uns in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung», sagte der Geschäftsführer Tillmann Wagner am 22. März 2020. Erdbeisetzungen seien weiter möglich, jedoch gelte für die Trauerfeiern eine Begrenzung auf zehn Menschen. Sie sollen nicht mehr in der Kapelle, sondern unter freiem Himmel abgehalten werden.