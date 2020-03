Gaststätten müssen für Publikumsverkehr schließen

Der Berliner Senat hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie beschlossen.

Restaurants, Bars und Cafés mit Tischbetrieb müssen schließen

Ab Sonntag dürften in der Hauptstadt keine Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen mit mehr als zehn Personen mehr stattfinden, teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am 21. März 2020 mit. Gaststätten mit Tischbetrieb müssten für den Publikumsverkehr schließen. Sie dürften aber weiter Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. Die bisherigen Ausnahmen für Parlamente, Gerichte und andere staatliche Einrichtungen, sowie Versorgung, Gesundheitsfürsorge und Wirtschaftsunternehmen gelten weiter. Auch für Versammlungen könne die Versammlungsbehörde in wichtigen Fällen Ausnahmen zulassen.