Weniger Anzeigen wegen Corona-Verstößen in Berlin

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Samstag deutlich weniger Verstöße gegen die Coronavirus-Verordnung des Senats festgestellt als noch in der Nacht zuvor.

Rund 200 Beamte notierten seit Freitagabend (18.00 Uhr) insgesamt 26 Strafanzeigen, wie eine Sprecherin am Samstag mitteilte. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren es demnach noch 90 Anzeigen gewesen. «Ob jetzt mehr Menschen die Gefahr einer Infektion erkannt haben, können wir nicht sagen. Vielleicht war es auch nur Zufall», sagte sie.

Die Beamten überprüften in der gesamten Stadt erneut zahlreiche Bars, Lokale und Geschäfte. Seit einigen Tagen gelten in der Stadt weitreichende Regeln, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

© Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

© dpa

