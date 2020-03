Solidarität in der Corona-Krise: Sixt spendiert Medizinern Freifahrten

Der Autoverleiher Sixt meldete am Freitag (20. März 2020) seine Unterstützung für Mediziner in der Corona-Krise an.

Ärzte und Pflegepersonal in Berlin, Hamburg und München können demnach 100-Euro-Gutscheine bekommen, um kostenlos Carsharing-Autos zu fahren. Die 100 Euro entsprechen laut Sixt bei einer durchschnittlichen Fahrtdauer von etwa 25 Minuten dem Arbeitsweg für zehn Arbeitstage.

BMW engagiert sich in Bayern BMW stellt der bayrischen Staatsregierung 100 000 Atemschutzmasken zur Verfügung. Das twitterte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag. Die Masken kommen laut Söder aus eigenen Beständen des Autoherstellers.

