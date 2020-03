Abiturprüfungen an den meisten Schulen nicht verschoben

An den meisten Berliner Schulen soll es bei den geplanten Terminen für die Abiturprüfungen bleiben.

Das teilte Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, am Freitag (20. März 2020) auf Anfrage mit. Nach dem Stand von Freitagnachmittag halten demnach 165 von 170 Schulleitern an Gymnasien sowie den betroffenen Sekundarschulen und Oberstufenzentren, die der Senatsverwaltung eine Rückmeldung gegeben haben, am bisherigen Prüfungstermin fest. Für die Abiturprüfungen können in diesem Jahr generell auch die Nachschreibtermine genutzt werden.

Auch Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, hat sich am Freitag dagegen ausgesprochen: «Die Schülerinnen und Schüler sind in dieser Zeit ebenso verunsichert wie viele Erwachsene», erklärte er. Das belaste sie bei den Prüfungen.

