Mitte: Bezirksbürgermeister Dassel in Quarantäne

Der Berliner Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hat sich mit einer eindringlichen Botschaft aus der häuslichen Quarantäne gemeldet.

«Akzeptieren Sie die Einschränkungen Ihrer persönlichen Freiheit, die aktuell leider notwendig sind», wandte sich der 53-Jährige am 20. März 2020 in einem auf Twitter verbreiteten Video an die Berliner. «Auch ich bin an Corona erkrankt», teilte er darin mit.