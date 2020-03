Berliner bekunden Solidarität mit Krankenhauspersonal

Mit Grußbotschaften auf Transparenten haben sich Bürger bei den Mitarbeitenden in Berliner Krankenhäusern für ihren Einsatz in der Corona-Krise bedankt.

Am Vivantes-Klinikum im Berliner Stadtteil Tempelhof etwa hing am Freitagmorgen ein Transparent mit der Aufschrift: «Respekt und Anerkennung für das was ihr leistet». Auf einem weiteren Plakat am Eingang des Krankenhauses stand: «Ein herzliches Dankeschön dem gesamten Krankenhaus-Personal».

Applaus in ganz Europa

Seit Tagen bekunden Bürger an vielen Orten Europas ihre Solidarität mit den Helfern, die unter erschwerten Bedingungen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus kämpfen, Kranke betreuen und die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs aufrechterhalten. Der Rat der 27 EU-Mitgliedstaaten twitterte am Freitag: «Europäer in der ganzen EU zeigen ihre Unterstützung für die Beschäftigten in der ersten Reihe mit täglichem Applaus.» In Berlin etwa standen am Mittwochabend Menschen um 21 Uhr auf ihren Balkonen und klatschten minutenlang.