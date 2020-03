«Gesundheit geht vor»: Berliner SPD sagt Landesparteitag ab

Die Berliner SPD hat ihren Landesparteitag abgesagt. Das sagte Landesgeschäftsführerin Anett Seltz am Freitag (20. März 2020) der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Berliner SPD steht die Wahl einer neuen Spitze an. Der Noch-Landesvorsitzende Michael Müller hatte im Januar angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Stattdessen wollen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der SPD-Fraktionschef Raed Saleh gemeinsam antreten und den Landesverband künftig als Duo führen. Mit der Absage steht nun fest, dass Müller länger als geplant als Landeschef im Amt bleibt. Die Berliner Grünen haben ihren Parteitag ebenfalls abgesagt - sie wollten sich bereits am 28. März treffen.

