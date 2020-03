CDU-Chef Wegner: Ausgangssperre für Berlin kein Tabu

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus darf eine Ausgangssperre für die Hauptstadt aus Sicht der Berliner CDU kein Tabu sein.

Nicht alle Menschen in Berlin verhielte sich dem Ernst der Lage entsprechend, teilte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner mit Blick auf Gruppen in Parkanlagen oder Corona-Partys am 20. März 2020 mit. «Das ist unvernünftig und unverantwortlich.» Es müssen alles getan werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. «Wir müssen heute Freiheiten einschränken, um morgen Leben zu retten. Eine Ausgangssperre darf in einer Metropole wie Berlin kein Tabu sein.»