Politische Bildung im Livestream: BPB unterstützt Schüler online

Mit mehreren Angeboten will die Bundeszentrale für politische Bildung so einen Beitrag leisten, dass Kinder und Jugendliche trotz der Schulschließungen die Welt noch ein bisschen besser verstehen. Wie die Einrichtung am Donnerstag (19. März 2020) weiter mitteilte, wird die Politikstunde von 11.00 bis 11.45 Uhr unter www.bpb.de/306590 gestreamt.