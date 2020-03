Polizei kontrolliert weiterhin Läden, Restaurants und Bars

Am Kottbusser Tor in Kreuzberg herrschte schon lange vor Mitternacht weitgehend Ruhe. Auch die Lage am RAW-Gelände in Friedrichshain und in der Umgebung des Boxhagener Platzes glich einem ruhigen Abend an den Weihnachtsfeiertagen. Selbst viele Spätis hatten die sonst vor dem Eingang platzierten Bierbänke weggeräumt. Schon im Lauf des Mittwochs hatten Polizisten mehr als 130 illegal geöffnete Läden und Geschäfte in ganz Berlin geschlossen.