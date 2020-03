Vorsichtsmaßnahme: Michael Müller für vier Tage in Quarantäne

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich nach der Coronavirus-Diagnose des israelischen Botschafters vorsorglich in Quarantäne begeben.

Das berichteten am Mittwochabend (18. März 2020) übereinstimmend «rbb» und «Tagesspiegel» nach Informationen aus der Senatskanzlei. Zudem sollen demnach er sowie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und der Präsident des Abgeordnetenhauses Klaus Wieland auf das Virus getestet werden. Die Senatskanzlei war zunächst am Mittwochabend nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.

Regierender bleibt bis Sonntag in Quarantäne Zuvor hatte bereits das Berliner Abgeordnetenhaus seine Plenarsitzung an diesem Donnerstag abgesagt. Auslöser war ein Besuch des israelischen Botschafters Jeremy Issacharoff vor etwa anderthalb Wochen, der inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde. Bei der Vorstellung eines Gemäldes der Holocaust-Überlebenden und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer am 9. März hätten etliche Abgeordnete Kontakt zu Issacharoff gehabt. Müller werde bis Sonntag in Quarantäne bleiben; am Montag sei die Veranstaltung 14 Tage her und somit auch die Inkubationszeit vorüber, hieß es weiter.

Müller ohne direkten Kontakt zum Botschafter Die Senatskanzlei habe mitgeteilt, Müller habe Issacharoff nur aus der Ferne gegrüßt. Müller war am Mittwoch mehrere Stunden zu Gast in Potsdam - bei einem Treffen von Mitgliedern des Berliner Senats und der Brandenburger Landesregierung. Die Brandenburger Staatskanzlei prüft nun etwaige Konsequenzen.

Sprecherin: Müller hat keine Symptome Die Sprecherin von Müller, Melanie Reinsch, sagte am Mittwochabend, der Regierende Bürgermeister arbeite die nächsten Tage und am Wochende von zuhause aus. Er habe keine Symptome. Laut Robert Koch-Institut beträgt die Inkubationszeit bis zu 14 Tage. Überlegt werde nun, ob Müller die für den 19. März 2020 geplante Regierungserklärung in anderer Form abgeben könne, sagte Reinsch.

