Polizei schließt weitere Kneipen

Die Berliner Polizei hat am Dienstagnachmittag, am Abend und in der Nacht erneut illegal geöffnete Kneipen und andere Einrichtungen wegen der Coronavirus-Krise geschlossen.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Man habe Bars, Kneipen, Restaurants , Wettlokale und Imbisse kontrolliert, sagte ein Sprecher am Mittwoch. «Wir haben diverse Gewerbebetriebe geschlossen.» Restaurants seien auf den Mindestabstand der Tische hingewiesen worden. Drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz wurden aufgenommen. Weitere Zahlen lägen noch nicht vor.

Außerdem hätten auch zwei Sportstätten gegen die Verbote verstoßen, so dass die Polizei sie ebenfalls geschlossen habe. Der Sprecher sagte weiter: «Eine behördlich angeordnete Quarantäne musste durchgesetzt werden.» Wie das der Polizei bekannt wurde, war aber zunächst nicht klar.

Die Polizei sei abends und nachts mit 100 Leuten im Einsatz gewesen. Die Kontrollen sollten am Mittwoch fortgesetzt werden. Dann dürfen auch zahlreiche Geschäfte und die Restaurants am Abend nicht mehr öffnen. Ein Polizeisprecher hatte bereits angekündigt: «Wir werden reingehen und wenn nötig die Schließung anmahnen.»

© dpa Bitte keine Corona-Partys! Fast nirgends kommen so viele Menschen so eng zusammen wie in einem Nachtclub. Im Kampf gegen den Coronavirus sind solche Lokale daher vielerorts geschlossen. mehr

© dpa So funktioniert Social Distancing Kontakt reduzieren, Abstand halten: Nur so lässt sich die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Doch was bedeutet das genau? Was ist jetzt noch in Ordnung, was nicht mehr? mehr