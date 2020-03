Geschäfte müssen schließen: Berliner Polizei kontrolliert

Die Berliner Polizei will die angeordnete Schließung zahlreicher Geschäfte wegen des Coronavirus ab diesem Mittwoch (18. März 2020) freundlich, aber bestimmt durchsetzen.

«Wir werden reingehen und wenn nötig die Schließung anmahnen», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach den Schließungen der Kneipen seit Samstag sei das durchaus eine Priorität, so dass zwei Hundertschaften allein dafür abgestellt seien. Das gleiche gelte für die Restaurants, die ab Mittwoch nur noch tagsüber geöffnet werden dürfen und ab 18 Uhr schließen müssen.

Ausgenommen von der Schließung sind vor allem Lebensmittelgeschäfte, Buchhandlungen, Apotheken, Drogeriemärkte, Tankstellen , Banken, Friseure, Zeitungsläden sowie Baumärkte und Fahrradgeschäfte. Schon am Wochenende und zu Beginn der Woche waren Polizisten durch die Straßen gefahren und hatten Kneipenwirte aufgefordert, zu schließen. An mehreren Abenden hatte die Polizei jeweils etwa 20 Anzeigen wegen illegaler Öffnung verteilt.

