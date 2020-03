Ausgangssperre vermeiden: Berlin und Brandenburg rufen zur Verantwortung auf

Berlin und Brandenburg haben alle Bürger im Kampf gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zur Verantwortung aufgerufen, um Ausgangssperren zu verhindern

Sie vereinbarten am Mittwoch (18. März 2020) in Potsdam auch einen gemeinsamen Ausbau der medizinischen Versorgung schwerkranker Covid-19-Patienten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) machte deutlich, dass eine Ausgangssperre theoretisch schnell entschieden werden könnte. «Aber ich hoffe sehr, das wir diese Situation vermeiden können durch verantwortungsbewusstes Handeln», sagte Müller nach der gemeinsamen Sitzung von Senat und Landesregierung in Potsdam. Er verwies auf das Verhalten in Parks und Spielplätzen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, er hoffe nicht auf eine weitere Verschärfung von Maßnahmen. «Es wird aber im Wesentlichen davon abhängen, wie sich jeder einzelne verhält.» Das sei der Gradmesser, ob es weitere restriktive Maßnahmen geben müsse. Er warnte vor einem Wettbewerb der Länder. Mit Blick auf einen Hilfseinsatz der Bundeswehr im Inland sagte Woidke: «Wenn wir die Bundeswehr brauchen, können wir uns auch in diesem Fall auf die Bundeswehr verlassen.» Dazu müsse der Katastrophenfall aber nicht ausgerufen werden.

