Elternausschuss: Schulschließung wird für manche zum Problem

Berlins Elternausschuss-Vorsitzender Norman Heise sieht die Arbeitgeber in der Pflicht, wenn Schulen und Kitas ab 17. März 2020 schließen.

Es sei wichtig, Lösungen zu finden, die es Eltern ermöglichten, die Betreuung ihrer Kinder zu organisieren, sagte Heise am 16. März 2020. Das gelte umso mehr, als in der Coronakrise die Großeltern dafür nicht infrage kämen, weil sie durch eine Infektion mit dem Virus besonders gefährdet seien. Heise wies darauf hin, dass die Schul- und Kitaschließung für manche Eltern oder gerade für Alleinerziehende zum ernstzunehmenden Problem werden könne. «Es gibt Eltern in prekären Situationen, die haben jetzt Existenzängste», sagte Heise. «Es darf aber nicht sein, dass jemand in finanzielle Schwierigkeiten gerät, weil er sein Kind betreuen muss.»