Rentnerin löst Küchenbrand aus: Vier Verletzte

Eine Seniorin hat beim Kochen einen Brand ausgelöst und drei weitere Menschen verletzt. Die Küche der Frau in Berlin-Moabit brannte am Samstagabend komplett aus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Rentnerin und zwei weitere Bewohner des Hauses kamen demnach mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, eine Person konnte vor Ort versorgt werden. Andere Wohnungen wurden nicht beschädigt. Der Brand wurde nach Polizeiangaben durch einen Fehler beim Kochen sowie einen technischen Defekt am Herd ausgelöst.