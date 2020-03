Mehrere Autos durch Feuer zerstört: Brandstiftung vermutet

Mehrere Autos sind in der Nacht in Berlin ausgebrannt - vermutlich wurden sie angezündet. Ein Wagen stand am frühen Sonntagmorgen in Lichtenrade in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört, ein weiteres Auto schwer beschädigt. Zuvor brannte nach Polizeiangaben ein Auto in Neukölln. Dabei wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Verletzt wurde den Angaben nach bei beiden Bränden niemand. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus, ein politisches Motiv werde derzeit ausgeschlossen. In Berlin brennen nachts immer wieder Fahrzeuge, weil sie angezündet wurden.