Regelungen zur Notbetreuung in Berliner Kitas beschlossen

So finde diese in der regulären Kita des Kindes statt und könne von Eltern genutzt werden, die «in systemrelevanten» Berufen arbeiteten und keine andere Möglichkeit der Betreuung hätten, teilte die Verwaltung am 14. März 2020 mit. Beide Kriterien müssten erfüllt sein, hieß es. Welche Berufe gemeint seien, veröffentliche die Senatsverwaltung für Inneres und Sport noch auf einer Liste. Weitere Details sollten am Montag bekannt gegeben werden, hieß es.