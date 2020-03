Weihnachtsmarkt-Anschlag: BKA zweifelte nicht an Einzeltat

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag nicht angezweifelt, dass der Attentäter Anis Amri als Einzeltäter handelte. «Wir hatten keine Anhaltspunkte dafür, dass er Fluchthelfer gehabt hätte», sagte ein für die Auswertung der Videos vom Tatabend zuständiger BKA-Beamter am Donnerstag als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz.

Ein Video, das Amri durch einen Fußgängertunnel in Tatortnähe gehend zeigt, warf neue Fragen zu möglichen Helfern auf. «Ich bin kein Psychologe, aber irgendetwas erscheint mir in diesen Aufnahmen nicht schlüssig», sagte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz.

Der abgelehnte Asylbewerber Anis Amri aus Tunesien hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Elf Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Außerdem tötete Amri den Lastwagenfahrer. Der Attentäter floh quer durch Westeuropa und wurde später auf der Flucht in Italien erschossen. Der Ausschuss soll Fehler der Behörden rund um den Anschlag aufklären.